Albiol: “Napoli? Chiunque firmerebbe per un vantaggio simile: può essere…”

Le parole dello spagnolo oggi al Villarreal: "Il Napoli ha un’ottima squadra. Finora è stato impeccabile in A e in Champions"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Raul Albiol, ex difensore del Napoli oggi al Villarreal, ha parlato così dell'obiettivo scudetto per gli azzurri: "Qualsiasi squadra firmerebbe per avere un vantaggio simile. Resta tantissimo da giocare ma le sensazioni sono notevoli: può essere un anno molto bello".