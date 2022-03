Alborghetti: “Siamo arrabbiate, lavoreremo per non ripetere questi errori”

La giocatrice dell'Inter Femminile ha parlato a Inter Tv al termine della sconfitta casalinga con il Pomigliano

"Avremo tempo per analizzare la sconfitta, siamo incazzate. Lavoreremo per cercare di non ripetere questi errori. Cerchiamo di dare sempre il 100%, poi le cose vengono e non vengono, ma ce la mettiamo sempre tutta. Lavoreremo tanto che è l'unica soluzione per rimediare, il campionato è ancora lungo. Dispiace, ma siamo lì".