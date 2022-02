Aldo Serena: “Inter, più gol di tutti di testa: non mi sorprende. Lautaro può migliorare”

Aldo Serena, ex calciatore dell'Inter, a La Gazzetta dello Sport ha risposto sul tema colpi di testa e in particolare su Lautaro

Aldo Serena , ex calciatore dell'Inter, a La Gazzetta dello Sport ha risposto sul tema colpi di testa. Ecco le sue dichiarazioni.

Che cosa serve per essere un buon colpitore di testa?

«Lo stacco, gambe elastiche, e il tempo giusto, cioè la capacità di coordinarsi anche in spazi e tempi brevi. E poi bisogna avere il coraggio di mettere la testa in situazioni pericolose: sopracciglia, naso, a fine carriera sai che prima o poi li avrai rotti. L’arte dello stacco, comunque, come diceva il c.t. Vicini, è la dote che si può migliorare di più».