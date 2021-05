Alessio: “Inter, scudetto grande soddisfazione dopo 9 anni. Mourinho…”

Le dichiarazioni dell'ex vice allenatore di Antonio Conte ai microfoni di TMW Radio sulla fine del ciclo Juve e Mourinho

Alessandro De Felice

Angelo Alessio, allenatore ed ex vice di Antonio Conte, è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Dopo nove Scudetti invece la Juve lascia questa grande soddisfazione all'Inter: se andiamo ad analizzare, i tifosi della Juventus devono essere grati a questa società e alle squadre che nei vari anni hanno primeggiato in Italia disputando due finali di Champions. Il percorso è da club straordinario".

Si aspettava il ritorno di Mourinho in Italia?

"No, ma qualche giorno prima della notizia aveva dato delle indicazioni... E poi è andato alla Roma. Ha grande prestigio e caratura internazionale, ma da solo non credo possa fare troppo, gli servono i giocatori. Mi aspetto che la Roma gli possa mettere 3-4 giocatori a disposizione per un campionato di vertice l'anno prossimo, o non capirei il motivo. Mi aspetto acquisti importanti".

Lo vede cambiato?

"In panchina mi sembra più calmo di com'era una volta, ma da quanto ho sentito e letto mi pare sia rimasto fondamentalmente lo stesso. Per come prepara partite e giocatori, non penso sia cambiato".