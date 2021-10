Juventus, Alex Sandro: “In queste squadre passa tutto dalla testa. Vincerà chi…”

E' una partita da non sbagliare. Per la storia di una rivalità infinita, per una classifica che ora non sorride

Marco Macca

E' una partita da non sbagliare. Per la storia di una rivalità infinita, per una classifica che ora non sorride e che vede uno scudetto via via allontanarsi. Inter e Juventus si affrontano a San Siro con il dovere di ottenere tre punti e tenere così il passo di Milan e Napoli. Ecco le parole a DAZN di Alex Sandro:

"Non sarà solo una gara fisica o tecnica, ma anche mentale. Passa tutto da lì. La squadra che capirà meglio i momenti in cui rischiare potrà vincere la partita".

(Fonte: DAZN)