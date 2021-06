Ts – Alibaba salva Suning. L’Inter resta sullo sfondo di questi movimenti che potrebbero…

Alibaba già possiede il 20% delle azioni di Suning.com e un'acquisizione potrebbe essere di aiuto ad entrambe le aziende. Inter sullo sfondo

Alibaba già possiede il 20% delle azioni di Suning.com e, spiega Reuters, "un'acquisizione potrebbe essere di aiuto ad entrambe le aziende, dal momento che le azioni in possesso di Alibaba sono crollate di 2/3 dal 2015, momento dell'acquisto da parte del colosso di Jack Ma". Secondo quanto riporta Tuttosport, in questo momento l'Inter resta sullo sfondo di questi movimenti "che potrebbero avvicinare al club nerazzurro questo gigante planetario da 572 miliardi di capitalizzazione di Borsa, prima società al mondo non americana nella classifica del valore di listino".