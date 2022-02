Alisson: “Il pareggio sarebbe stato più giusto. Io vicino all’Inter a 17 anni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alisson ha parlato così della vittoria del Liverpool contro l'Inter

"L'Inter ha creato però siamo riusciti a difendere e bloccare i loro tiri e i loro cross. Abbiamo difeso bene, abbiamo approfittato delle occasioni ma è stata una partita difficile. Un pareggio sarebbe stato un risultato giusto, hanno lottato e fatto una grande gara ma abbiamo avuto occasioni pulite per vincere la partita. Abbiamo fatto gol e questo è più importante. Discorso chiuso? No, l'Inter è fortissima, ha calciatori importanti e hanno esperienza. Vanno a Liverpool per lottare. Vicino all'Inter? E' vero, ho parlato col mio agente stasera ricordando proprio questo. Quando avevo 17 anni, tanti anni fa. Purtroppo non è successo ma la strada che ho preso io è stata bellissima, ho fatto bene a Roma e mi è piaciuto tanto. Oggi tifo ancora Roma".