All. Brentford: “Eriksen? Mi ha detto che non è mai stato così in forma. Quando…”

Intervistato dal Times, l'allenatore del Brentford, Thomas Frank, parla dell'arrivo dell'ex centrocampista dell'Inter

"A metà dicembre, gli ho telefonato", dice Frank. “Ho detto: 'Che succede Christian? Vuoi venire a Brentford?'. Abbiamo parlato bene della situazione, sembrava interessato, poteva vedere il progetto e un modo per tornare a giocare a calcio in un buon club, in un buon ambiente, con un allenatore che conosce e speriamo di poterlo aiutare a tornare al suo livello più alto. Ho spiegato cos'è questo club, la nostra cultura, il nostro stile di gioco, le mie idee per lui, dove vivere, se Ealing o Barnes o Notting Hill o Richmond".

"Ho parlato molto con lui, ma non vedo l'ora di vederlo di persona. Abbiamo bisogno di vederlo sul campo di allenamento, ma il giorno in cui giocherà, sarà un grande giorno per tutto il calcio perché è un grande giocatore, un grande nome in tutto il mondo. Mi ha detto che non ha mai lavorato così duramente, che non è mai stato fisicamente in una forma migliore, quindi penso che la cosa più importante sia che stia bene e che la sua famiglia stia bene e che sia impegnato. Quando ti impegni e stabilisci l'obiettivo che vuole davvero giocare in Coppa del Mondo, allora aiuta".