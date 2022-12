EDICOLA TS – Allegri spazza via le ansie extrasportive: “Adesso giochiamo noi”

"Allegri spazza via le ansie extrasportive: 'E adesso giochiamo noi'". Recita così il titolo della copertina di Tuttosport in edicola giovedì 29 dicembre 2022. "Il tecnico carica la Juve per la ripartenza. In giorni caldi sta consentendo alla squadra di concentrarsi sugli obiettivi. Domani porte aperte allo Stadium per l'amichevole con lo Standard. Chiesa scalpita, oggi arriva anche Rabiot", si legge. Spazio anche a Ibrahimovic: "Agente o dirigente: Ibra prepara il futuro"