CorSera – Juve, avanti con Allegri. Nedved spingeva per l’esonero. Più di qualcuno…

La Juventus ha deciso: avanti con Allegri . Nonostante un avvio di stagione da dimenticare, il club bianconero ha confermato il tecnico. Come riporta il Corriere della Sera, Pavel Nedved era uno di quelli ad aver posto il tema di un eventuale esonero, già nella riunione di venerdì alla Continassa. "Ma dovendo guardare ai conti, oltre che al campo, Agnelli e Arrivabene hanno detto no. Il rosso in bilancio incombe, l’assemblea degli azionisti di ottobre pure, e non si vorrebbe appesantire il monte stipendi con un esonero da nababbi, sui 21 milioni di euro (netti)".

"L’attuale panorama offre un’infermeria zeppa e un centrocampo a pezzi, per una squadra decimata e squinternata. Con la quale Allegri era però convinto di farcela, a Monza. Non proprio la tana del Psg. Invece, «halma» piatta. Il problema è che la sua Juve non c’è più, e quella che aveva in testa non c’è ancora: una volta era la rosa ad aggiustare i risultati, anche quando il gioco latitava. Eppure il tecnico è convinto di rimontare, almeno in campionato, non appena riavrà qualche pezzo. L’altro tarlo del club è che Allegri non sia più ai comandi della squadra o che più di qualcuno vada per i fatti suoi: a partire da Di Maria — «grandissimo giocatore, ma non un leader», sibila un compagno — per finire a Bonucci e Danilo, superstiti della vecchia guardia, che fin qui hanno tentato di tenere unita la compagnia".