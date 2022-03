Allegri: “Bel gioco? La gente si fa abbindolare. Guardiola cosa ha fatto? Ha comprato…”

Si dice bel gioco e si pensa subito a Pep Guardiola. Ecco il pensiero di Massimiliano Allegri ai microfoni di GQ

Bel gioco o risultati? Alla domanda di GQ Massimiliano Allegri ha risposto citando l'allenatore del Manchester City: "È di moda, è divertente! Guardiola, che è un allenatore straordinario, cosa ha fatto? Tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse: a settembre le partite sono diverse da marzo, a marzo ci vuole la calma, le pressioni psicologiche sono maggiori, i punti pesano e il pallone diventa più piccolo e più pesante. Sono componenti che dall’esterno giustamente i tifosi non valutano. Ci vogliono meno schemi e più elasticità e pragmatismo. Se i giocatori lo capiscono? I ragazzi bisogna abituarli a capire, i giocatori devono essere pensanti. Io voglio giocatori che pensano e ragionano, che quando hanno la palla e trovano una porta chiusa sanno trovare un’altra soluzione. Se non lo abitui a pensare, diventa meccanico. Ma di meccanico, nel calcio, non c’è niente".