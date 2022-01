Allegri: “Bonucci non so se recupererà per l’Inter”. E c’è un altro stop

In conferenza stampa, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato così degli infortunati verso la Supercoppa contro l'Inter

In conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato così degli infortunati verso la Supercoppa contro l'Inter: "Bonucci non so se recupererà per l’Inter in Supercoppa". Poi, il tecnico bianconero ha annunciato un altro stop: "Alex Sandro ha fatto una buona prova e poi ha avuto risentimento, gli si è indurito il flessore ed è uscito”.