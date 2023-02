Allegri: “Senza -15, stessi punti dell’Inter”. E chiarisce con De Grandis

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dopo il 3-0 di Nantes

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dopo il 3-0 di Nantes: “Della prestazione sono contento, la partita dopo il pari dell’andata non era facile. Bisogna togliersi un po’ di pigrizia in alcune cose, solo tenendo palla abbiamo vantaggi. Di Maria? I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice, nulla di complicato. I giocatori così alzano il livello della squadra, vede cose che gli altri non vedono. Queste sono le categorie di giocatori di cui parlo, lui appartiene a quella dei campioni”.

EUROPA LEAGUE - “La cosa che vogliamo far passare è che non è facile vincere l’Europa League. Non è che se esci dalla Champions, devi vincerla. Ci vuole sempre rispetto per la competizione. In campionato stiamo rosicchiando punti e vedremo dove arriveremo”.

ASSENTI A INIZIO STAGIONE - “La stagione della Juventus, a parte il Napoli che fa un campionato a parte, è buona. A parte in Champions, dove siamo stati eliminati dal Benfica, abbiamo fatto 47 punti. Senza sanzioni, siamo pari all’Inter e in semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Abbiamo sbagliato in Champions, ma la stagione della Juve è più che positiva. Coi big avrebbero giocato meno i giovani, noi magari non li avremmo trovati così. Non possiamo snobbare né campionato né Europa League noi”.

DE GRANDIS - “È capitato a te, poteva capitare a chiunque dicesse quella cosa lì quella sera. Ne ho colpito uno per colpire tutti”. De Grandis in studio risponde: “Hai sbagliato la mira però questa volta…”. Allegri, sorridendo, ha replicato: “Non fate i permalosi. Stasera ho vinto 3-0 e non 1-0, ero arrabbiato comunque coi miei per gli errori tecnici”.