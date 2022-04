Allegri: “Inter una delle candidate allo scudetto. Dybala gioca. Domani…”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter

Gianni Pampinella

Alla vigilia di Juventus-Inter, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby d'Italia. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Domani andiamo a giocare una bella partita. Chiellini, Alex Sandro e Zakaria sono recuperati, Bonucci verrà in panchina. Domani gioca Dybala. Chiellini e Alex Sandro partono titolari, su Zakaria devo decidere. Siamo in linea su tutto con la società, riusciamo a trovare sempre unità di intenti nella programmazione, le scelte vengono fatte tutti insieme".

"Quando ci sono partite come il Derby d'Italia è difficile dire chi è la favorita. Di certo l'Inter è una delle candidate allo Scudetto. Domani dev'essere una grande serata di calcio, serve una bella prestazione contro i Campioni d'Italia. I cambi sono importanti, ora più che mai, servono energie fresche, fisiche e mentali, per il rush finale. La Juve domani deve consolidare il quarto posto, dobbiamo essere concentrati, poi vedremo come saremo in classifica".

"Juve-Inter è stata la prima partita a porte chiuse ed è la prima che si rigioca a porte aperte. Ci sono gli ingredienti perché sia una grande notte. Difficilmente domani Danilo giocherà a centrocampo. Far perdere lo Scudetto all'Inter non è uno stimolo per noi: abbiamo i nostri obiettivi e il nostro percorso da fare. Abbiamo partite in cui vanno fatti punti per garantirci la Champions, poi abbiamo la Coppa Italia: dobbiamo stare concentrati sui nostri obiettivi".

(Juventus.com)