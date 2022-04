Juventus, Allegri: “Quarto posto nostro obiettivo, mancano ancora 10 punti. Dybala…”

In conferenza alla vigilia della partita contro il Bologna, Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della stagione della sua squadra

"Dobbiamo ragionare partita per partita, secondo me per entrare in Champions League servono ancora dieci punti. Alla Coppa Italia penseremo da dopodomani. Momentaneamente potremmo essere soddisfatti, ma l'obiettivo stagionale di entrare nelle prime quattro non è ancora stato raggiunto. Sono soddisfatto di come la squadra è cresciuta e di come lavora. Ci sono annate in cui magari non si riesce a portare un trofeo a casa e dispiace, ma è importante porre le basi per programmare bene il futuro. Credo che quest'anno abbiamo iniziato un percorso insieme facendo buone cose. La squadra sta facendo bene da diversi mesi a questa parte, ma siamo arrivati al momento cruciale della stagione e dobbiamo raggiungere l'obiettivo minimo che è il quarto posto cercando di fare più punti possibile. Intanto contano i 3 punti di domani. Dybala sta facendo bene e sta crescendo tanto di condizione, come tutta la squadra. Mi aspetto tanto da tutto il gruppo e ripeto, ora conta solo fare punti".