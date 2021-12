Juventus, Allegri: “Plusvalenze? La società ci dà tranquillità, c’è serenità totale”

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento dei bianconeri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita all'Allianz Stadium contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento dei bianconeri, a cominciare all'inchiesta plusvalenze:

"All’interno dell’ambiente la serenità è totale, l’unica cosa da fare è mettere insieme un filotto di vittorie. Non ho niente da commentare, la società è già uscita coi comunicati e ha professionisti che lavorano sulla vicenda. Noi dobbiamo pensare solo al calcio, anche perché la società ci sta dando grande tranquillità".

Come sta la squadra?

“Bisogna cercare di tornare alla vittoria, ne abbiamo perse tre, non di seguito, ma l'ultima con l'Atalanta sì. Il Genoa arriva da tre sconfitte e un pari, Shevchenko è bravo anche se è giovane, ha avuto una bella esperienza con l'Ucraina raggiungendo ottimi risultati. Con il Genoa ho sempre avuto partite complicate. Per noi è una partita da vincere, da affrontare nel miglior modo possibile”.

Cosa pensa dei tanti infortuni in Serie A di questo periodo?

"L'ho già detto varie volte, in questi due anni, con la pandemia, è cambiato tanto. Il campionato è stato fermo con tante partite concentrate. I giocatori erano abituati a riposare e hanno giocato partite, è ripartito subito il campionato. Le nazionali... sono stati due anni anomali. Poi ci sono organi di competenza per valutare soluzioni, nell'interesse dello spettacolo e per i giocatori. Troveranno sicuramente soluzioni, così da avere spettacolo massimale".