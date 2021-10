Allegri: “Inter-Juve sarà bella partita. Scudetto? Dopo la sosta sapremo se…”

In conferenza stampa dopo Juventus-Roma, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato della prospettive scudetto

"Tornare a lottare per il campionato? Dopo la sosta sapremo se possiamo tornare a combattere. Ora dobbiamo fare un passo alla volta, mirando a chi c'è davanti. Domenica prossima avremo una partita bella come Inter-Juventus, ma stasera era ancora più importante per restare attaccati".