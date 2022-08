Juventus, Allegri: “Scudetto? Milan favorito, ma l’Inter si è rinforzata tanto. Noi…”

Il Milan sulla carta, perché ha vinto lo scudetto. Ma anche l'Inter si è rinforzata molto. Noi in questo momento non possiamo essere i favoriti: dobbiamo solo lavorare e stare in silenzio. Dobbiamo rimanere attaccati alle prime per lottare per lo scudetto nella seconda metà di stagione. Bisogna lavorare in silenzio, tenere il profilo basso perché si è alzato molto il livello. Ci saranno 8 squadre che si giocheranno l'accesso in Europa: Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta.