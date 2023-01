Allegri: “Oggi era difficile per tutti. Dobbiamo pensare al campo, la società si difenderà”

Serata difficile, c'era molta pressione per questa situazione che viviamo. Stasera la squadra è rimasta compatta. Danilo ripagato per l'errore che ha fatto. ora inizia il tour de force. Dobbiamo pensare al campo e non alle cose esterne, la società si difenderà. Oggi era difficile per tutti, anche per i tifosi che da terzi si sono ritrovati al decimo posto. Dobbiamo affrontare con serietà e serenità tutte le partite. Pentito del Real? Non mi pento mai, se si fanno le scelte sono giuste in quel momento. Le difficoltà aiutano a crescere, sono molto felice di essere alla Juventus. Ci sono le basi per porre il futuro per questa grande società.