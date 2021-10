Allegri: “Dybala? Quasi sicuramente sarà a disposizione con l’Inter”

Il tecnico della Juve alla vigilia della sfida di Champions League ha parlato dell'attaccante argentino ancora ai box

"Dybala lavora bene, anche se non si e' ancora unito al gruppo: quasi sicuramente sara' a disposizione per l'Inter, da domenica in poi potrà mettere minutaggio nelle gambe e giocare le gare che ci porteranno alla sosta": questi gli aggiornamenti di Massimiliano Allegri sulle condizioni del numero 10 della Juventus, ancora fermo ai box ma in procinto di tornare