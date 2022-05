Juve-Inter, parapiglia dopo il 4-2. Allegri battibecca con Farris e anche con Lautaro

A farne le spese è il tecnico della Juve Allegri espulso da Valeri per essere andato reiteratamente vicino alla panchina dell'Inter

"Allegri non aveva festeggiato al gol dell’1-1 ma poi era stato travolto da Morata sul 2-1 di Vlahovic. Adrenalina a mille, tanto che si era beccato il giallo per una discussione con Farris, il vice di Inzaghi. Poi è arrivato anche il rosso diretto, più o meno per lo stesso motivo: un piccolo parapiglia nato dopo il 4-2. Max ha battibeccato ancora con Farris e forse anche con Lautaro, si è spinto molto oltre la sua area tecnica, andando molto vicino alla panchina dei rivali. Rosso diretto. Allegri è tornato in campo per la premiazione con la faccia torva, poi ancora durante la festa nerazzurra per salutare Chiellini e gli arbitri", spiega Gazzetta dello Sport.

"E dire che Max ieri poteva essere al posto di Inzaghi, perché Beppe Marotta aveva pensato a lui e lo aveva portato a cena per cercare di convincerlo. Allegri però aveva già scelto la Juve. Quelle stelle filanti tricolori stavolta non sono per lui. Negli anni ha dimostrato di essere un vincente, ma nessuno può vivere di rendita. Lui e la società ripartiranno insieme, per ricostruire un nuovo ciclo dalle ceneri di questa stagione. Serve una nuova Juventus per tornare a splendere e non vivere più serate come questa", aggiunge il quotidiano.