Allegri: “Giocato male, ma abbiamo vinto. Può aiutare in vista dell’Inter domenica”

Il tecnico della Juve ha parlato ad Amazon Prime dopo la vittoria dei bianconeri contro lo Zenit

"Risultato ottimo, tra 15 giorni ci giochiamo il passaggio del turno. Non abbiamo fatto una bella prestazione, ma ci consente di alzare la concentrazione in vista della partita di domenica. Bisogna migliorare la fase di possesso e fare delle scelte migliori. Prestazione giusta e risultato ottimo. Non è la mia Juventus, ho una rosa importante di giocatori, ma bisogna migliorare. Giocato male ma abbiamo vinto, questo può aiutare in vista della partita di domenica".