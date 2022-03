Allegri-Inzaghi, sliding doors all’Inter. GdS: “Un giorno Marotta chiamò Max…”

L'aneddoto che lega l'allenatore bianconero al club nerazzurro raccontato dalla Gazzetta dello Sport

Ricorda la Gazzetta dello Sport: "Allegri oggi è l’allenatore della Juventus che ha collezionato 16 risultati utili positivi dopo una falsa partenza, ma quest’estate non era così scontato che finisse così. Non parliamo di posizioni in classifica, ma di panchine. Storia nota che Max fu contattato da Beppe Marotta il giorno prima che venisse annunciato il suo ritorno in bianconero. L’attuale amministratore delegato nerazzurro, che con il tecnico di Livorno aveva condiviso una parte degli anni juventini, aveva provato a convincerlo in extremis, ma senza successo. Allegri aveva già deciso che sarebbe tornato alla Juventus, lo aveva promesso ad Andrea Agnelli e anche al figlio Giorgio, che vive (e gioca a calcio) a Torino".