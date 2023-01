Allegri: “I punti sono 38, sul campo. A chi dice campionato falsato…”

Prende la parola Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Così l’allenatore della Juventus ha risposto sui singoli e non soltanto alla vigilia della sfida contro il Monza di domani: “Vlahovic e Pogba? Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento sul flessore della gamba operata, è normale, roba di due giorni. Giovedì torna con la Lazio. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, infiammato, ha fastidio, per la Lazio dovrebbe esserci. Bonucci è in ritardo di condizione e ci vorrà più tempo. Pogba, Vlahovic e De Sciglio sono a disposizione.