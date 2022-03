Allegri: “Buona partita, non abbiamo sofferto più di tanto. Scudetto? Una delle tre…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Allegri ha parlato così dopo la vittoria della Juventus a Firenze

"Complimenti alla Fiorentina, la squadra ha tenuto bene il campo e in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. Dovevamo fare meglio nell'ultimo passaggio, vincere a Firenze non è facile. La squadra ha dato segno di maturità, era una partita difficile, i ragazzi hanno fatto bene. Tutti bravi ma Danilo ha dato l'esempio di un giocatore straordinario, livello altissimo. Abbiamo difeso bene, a parte 3 contropiedi abbiamo sofferto poco. Ci siamo difesi alti, abbiamo sbagliato qualcosa nell'ultimo passaggio. Cuadrado si è rifatto della scelta sbagliata poco prima facendo un bel cross. La partita l'hanno giocata buona tutti, da domani rientrano Dybala, Bernardeschi e Rugani per avere energie mentali e fisiche. Mi è piaciuta la squadra stasera, ha difeso in modo ordinato senza fare fatica. Vlahovic? Deve migliorare a giocare con la squadra, deve lavorarci un po'. Giocare sempre allo stesso modo può essere un vantaggio o anche un limite, bisogna essere bravi a muoversi in campo. Scudetto? La quota scudetto sarà 84-85, sicuro. E' una questione di matematica. 84 e credo che una delle tre ci possa arrivare visto anche il calendario".