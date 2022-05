Allegri: “Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. C’è grande rabbia”

Anche a Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del ko in Coppa Italia contro l’Inter

Anche a Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del ko in Coppa Italia contro l’Inter: “Uno mi ha dato una pedata, mi sono girato ed ero arrabbiato, mi sembra umano. Sono tranquillo, è stata una bella partita, la squadra ha fatto bene. Siamo amareggiati, la rabbia dobbiamo portarla l’anno prossimo, chiudiamo a 0 trofei. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra porta. Di buono ho visto la rincorsa da gennaio in poi, ci sono mancati diversi infortunati. Cuadrado stava soffrendo Perisic, purtroppo poi col rigore è cambiata la partita.

Rigore di de Ligt? In area ci vuole calma nel muovere i piedi. Speravo di vincerla prima dei supplementari io, avevo giocatori in ritardo di condizione, sia Locatelli che Arthur. Una volta finiti i 90 era più facile perderla che vincerla. Giudizio sulla Juve? Da parte mia non cambia senza trofei, abbiamo avuto difficoltà iniziali, l’anno prossimo ripartiamo, ma non dimentichiamo questa rabbia. Dobbiamo migliorare, avremo sicuramente una base diversa. Vlahovic ha fatto bene in 6 mesi, ma sono convinto crescerà ancora di più l’anno prossimo”.