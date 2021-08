Allegri: “Lukaku via? L’Inter ha vinto il campionato ed è ancora favorita”

Le parole dell'allenatore bianconero a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Barcellona

Dopo il ko per 3-0 nel Trofeo Gamper contro il Barcellona, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato a Sky Sport verso la prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni sull'Inter: "Lukaku in partenza? L'Inter ha vinto il campionato, chi vince il campionato è favorito, poi il 21 partiamo tutti a 0 e quindi bisogna cercare di fare 90 punti per vincere il campionato".