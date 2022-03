Allegri: “Juve ha fatto una bella partita, sconfitta da accettare. Nulla da rimproverare”

Il tecnico della Juve ha parlato a seguito della pesante sconfitta con il Villarreal che ha segnato l'uscita dalla Champions dei bianconeri

Tracollo della Juve che perde in casa con il Villarreal per 3-0. A termine della gara che ha segnato l'uscita dalla Champions dei bianconeri, ha parlato il tecnico Allegri ad Amazon Prime:

"Per 75' la squadra ha fatto bene, poi loro si sono messi dietro e serviva un episodio per sbloccarla. Bisogna accettare questa sconfitta brutta, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Sono molto dispiaciuto per la delusione generale, ma bisogna accettare. Loro si sono messi in 9 dietro la linea della palla, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, loro volevano andare ai supplementari, siamo stati ingenui sul rigore.