Allegri: “CL, PSG favorito? Torneo legato ad episodi. Juve, obiettivo scudetto”

Il tecnico bianconero ha parlato dopo la partita contro l'Atalanta della massima competizione europea e del campionato in arrivo

"Erano in programma sessanta minuti, ne ha fatti 65, ha gestito bene la palla. È sereno e soprattutto è un valore aggiunto". Così Massimiliano Allegri ha parlato di Cristiano Ronaldo dopo l'amichevole con l'Atalanta. Poi gli hanno chiesto anche del PSG , se è il club favorito per la vittoria della CL, vista la faraonica campagna acquisti fatta dai parigini.

E l'allenatore bianconero ha detto: «La Juventus ha come obiettivo tornare a vincere il campionato, non sarà semplice. Il primo obiettivo in CL è passare il turno e per noi deve essere una cosa piacevole. Non è una competizione facile, è legata spesso agli episodi. Il Chelsea ha vinto quest'anno e non era il club favorito. Stasera con l'Atalanta, i miei hanno dato una bella risposta sul piano emotivo e caratteriale. Ed è quello che deve sempre distinguere la Juve».