Allegri: “Nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro. Dybala deve…”

Le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juventus

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala. "È un professionista che, come altri, deve discutere il rinnovo di contratto. Lui è sereno e tranquillo, deve ritrovare una buona condizione e si sta impegnando per farlo. Io ho bisogno di Paulo, la squadra ha bisogno di Paulo". Il tecnico indica poi gli obiettivi della squadra bianconera: "Noi in questo momento dobbiamo chiacchierare poco e fare tanto. Chi è davanti ci rimarrà perché ha tanto vantaggio, noi abbiamo i nostri obiettivi e pensare a quelli: prima battere la Samp, poi qualificarci ai quarti di Champions e puntare al quarto posto".