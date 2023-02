Allegri: “Pogba e Chiesa convocati, Milik out. Punti fatti, -15 e obiettivi…”

Massimiliano Allegri presenta il derby contro il Torino in conferenza stampa. Queste le sue parole, tra temi di campo e non solo

Il derby è sempre una stracittadina, una partita molto importante per loro e per noi soprattutto. Il Bologna ha battuto l'Inter, ora è a 3 punti, va riagguantato. I punti fatti sono 47, bisogna cercare di incrementare questi punti. Con le squadre di Juric son sempre partite di grande intensità

CHIESA - “Ha fatto un allenamento con la squadra ieri dopo 6 giorni, gli ultimi 2 parte, prima niente. Difficilmente potrà partire dal 1’, devo ancora decidere. Chi viene da lunghi periodi di inattività va gestito, lui ne ha giocate due di fila ed è normale che le abbia pagate. Ma ora sta bene Federico. Ci vorrà ancora tempo per avere il Chiesa continuo, ma è la normalità. Non è che se la macchina è ferma un anno poi giri la chiave e riparte come prima”.

BONUCCI - “Leo sta molto meglio e sono molto contento, già è tornato in campo qualche minuto con Spezia e poi in Francia. Ha passato un lungo periodo di inattività, sta bene, ma domani verrà ancora vicino a me. Già riaverlo è molto importante, c’è bisogno di lui che è ancora il capitano della Juventus”.

POGBA - “Stiamo facendo l’elenco di chi è morto (ride, ndr). Sta meglio e domani è convocato, se c’è bisogno lo metteremo dentro, non ha un minutaggio altissimo, ma buono. Da 315 giorni non gioca, da qui a dire che può fare il titolare nella Juve, ne passa. Io parlo con Paul e con tutti, deve capire che deve rimettersi in carreggiata ora, con gli stimoli giusti per fare un buon finale di stagione e per darci una mano”.

VLAHOVIC - “Sta bene Dusan. Pochi gol di testa? Il lavoro di sabato che avete visto, se non sono io lo fa con lo staff di solito per migliorare le singole caratteristiche. Ha tutto il tempo per migliorarsi Dusan, Chiellini a fine carriera aveva un sinistro delizioso, è migliorato con gli anni. Poi calciava la palla a 40 metri, è questione di allenarsi”.

ASSENTI - “Milik tornerà dopo la sosta, Kaio è fuori, Locatelli squalificato. Da ora in avanti giocando ogni tre giorni bisogna essere tutti pronti. Miretti tornerà con la Roma”.

47 PUNTI - "Senza i due con la Salernitana siamo a 47, se no saremmo stati a 49. In Champions abbiamo fallito".

PAREDES - "Leandro ha alternato prestazioni buone ad altro meno buone, ma ha giocato molto fin qui. Per noi è importante, come tutti da qui alla fine deve dare una mano perché abbiamo obiettivi da raggiungere".

-15 - "La squadra lo ha superato. Dopo Bergamo con la reazione, post Napoli, c'è stato il rimbalzo col Monza poi ci siamo assestati. Noi abbiamo ben chiari i mini obiettivi come il Bologna e la certezza che sono i 47 punti fatti. Noi continuiamo a lavorare così. Abbiamo l'ottavo di Europa League, la semifinale con l'Inter di Coppa Italia, più andiamo avanti in Europa e più riempiamo il calendario".