Allegri: “Avevo detto che eravamo fuori per lo scudetto. Dopo il ko con l’Inter…”

A Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo il ko della sua Juventus nell’ultima uscita stagionale contro la Fiorentina: “83 punti non bastavano, ne servivano 84 minimo in poche parole e l’avevo detto. Ma una volta perso con l’Inter in quel match scudetto e con tutti questi infortuni, quei 70 punti sono un po’ falsi ecco. Abbiamo fatto uno sforzo importante per raggiungere l’obiettivo quarto posto. Per tornare a vincere è normale dover fare di più, più gol, giocare in altro modo. Ma non si può ogni volta buttare l’anno prima, va tenuto quanto di buono fatto”.