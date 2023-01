Allegri: “Juve, resta tra le prime quattro. Ci sono anche Inter e Milan”

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro il Napoli per cinque a uno, ha parlato anche ai microfoni di Skysport. «Penso che abbiano meritato la vittoria, noi avevamo poca energia. Da questa serata dobbiamo solo pensare a rialzarci perché venivamo da diverse vittorie che hanno sistemato la classifica. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo lavorare di più. Il Napoli in questo momento dimostra di meritare la classifica che ha», ha spiegato.

Diciamo che è stata una serata storta per tutti. Non c'era da esaltarsi quando vincevamo perché nel calcio quello che vale oggi domani non vale più. E poi il contrario. Spiace perché era una sfida importante. Abbiamo tentato di metterla in piedi ma quando fai certi errori è difficile.