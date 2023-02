Allegri: “3-0 e poi abbiamo gigioneggiato. Ancora 14 punti per la salvezza”

“Abbiamo fatto 60 minuti buoni, dopo il 3-0 siamo stati un po’ superficiali e abbiamo subito più tiri di quanti dovessimo. Le partite non finiscono mai, prendi un gol e vai in confusione, su questo bisogna migliorare. Nell’ultima mezz’ora abbiamo un po’ gigioneggiato. Vlahovic? Abbiamo bisogno di tutti, Fagioli è entrato e ha fatto bene, Miretti stava facendo bene, idem Soulé e Iling quando giocano. Anche fisicamente Vlahovic è più leggero, si muove meglio, è più brillante. Anche tecnicamente ha giocato meglio, Di Maria ha fatto 45 minuti in cui ha deliziato. Mi facesse sempre 60 minuti così avremmo vantaggi importanti. Per la salvezza bisogna arrivare a 40, ne mancano 14. Il prossimo obiettivo è la parte sinistra della classifica”.