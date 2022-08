Allegri: “Poco lucidi e poco pazienti. Mercato? La società si sta muovendo, noi lavoriamo”

"Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tecnicamente. Non siamo stati lucidi, poco pazienti. Nel secondo tempo loro sono calati e abbiamo avuto diverse occasioni. Non abbiamo fatto gol, non ne abbiamo presi, ora abbiamo una bella partita con la Roma. Primo tempo frettolosi, meglio nel secondo quando loro sono calati. Vincere è sempre molto difficile. Con le caratteristiche che ho a disposizione difficile fare il 4-4-2, ma magari può essere una soluzione. La società si sta muovendo, noi dobbiamo pensare a lavorare. Sono molto contento di Fagioli, Miretti e Rovella, ci vuole un po' di pazienza perché paghi in esperienza. Valuteremo prima della fine del mercato".