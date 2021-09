Allegri: “Speriamo la prima vittoria arrivi stasera. Milan in gran condizione”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Milan dell'Allianz Stadium

A DAZN, nel corso del pre-partita di Juve-Milan, l'allenatore bianconero Max Allegri ha parlato così verso il match: "Noi dobbiamo fare una partita importante dal punto di vista tecnico, di attenzione, giochiamo contro il Milan che è in ottima condizione e viene, non da tre partite, ma credo da un anno e mezzo, quasi due nei quali sta facendo grossi risultati, risultati importanti. Noi non abbiamo ancora fatto la prima vittoria in campionato e speriamo che stasera sia la prima".