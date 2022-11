Juventus, Allegri: “Veniamo da risultati utili, ma stasera sarà difficile. Contro l’Inter…”

"Sarà una partita difficile, veniamo da alcuni risultati utili ma oggi dobbiamo calarci nell'atmosfera della partita contro una squadra che corre molto. La classifica? Dobbiamo fare un passo alla volta e provare a ottenere una vittoria in una partita difficile come questa. Di Maria ha una mezz'ora nelle gambe, Paredes è tanto che è fuori. La partita dura 100', i cambi di qualità saranno importanti come contro l'Inter".