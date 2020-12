Allegri: “Vorrei provare la Premier. Ora mi aspetto di tornare, ma in Italia è difficile”

Intervenuto ai microfoni del Times, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus attualmente senza squadra, ha parlato così del suo ritorno, che ritiene ormai imminente, in panchina: “Mi piacerebbe vivere un’esperienza in Premier League. In Italia sono stato a Milano per quattro anni. Cinque anni alla Juventus. Ora mi aspetto di lavorare di nuovo in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra. Per me, il calcio inglese sta migliorando ora perché ci sono molti allenatori stranieri. C’è più tattica rispetto a dieci anni fa.

L’Inghilterra ora è più sofisticata e più tattica, ma rispetta anche la tradizione del calcio inglese. È un buon equilibrio tra lo spirito del calcio inglese, la nuova qualità e il nuovo approccio tattico dei nuovi allenatori. La cosa importante è che ogni paese abbia la sua storia. L’Inghilterra è diversa dall’Italia, che è diversa dalla Spagna o dalla Germania. È difficile cambiare la storia del paese”. L’allenatore toscano è stato accostato a lungo all’Inter in caso di addio di Antonio Conte.