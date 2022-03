Allegri: “Quota scudetto? Chiedetelo a Spalletti, Pioli e Inzaghi: noi troppo indietro”

Le parole del tecnico della Juventus: "E' fra loro tre, dovranno vedersela loro: il nostro obiettivo è il quarto posto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con la Fiorentina, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto: "La quota è 84, ma credo che anche Spalletti, Pioli e Inzaghi sapranno a quanti punti dovranno arrivare per vincere, non ci vuole tanto: loro sono molto più avvantaggiati. Chiedetelo a loro, alla prossima conferenza stampa dovranno dire quanti punti ci vogliono: noi no perché siamo troppo indietro. E' fra loro tre, dovranno vedersela loro: il nostro obiettivo è il quarto posto. Abbiamo 11 partite, lo scontro diretto con l'Inter, con la Lazio e ancora con la Fiorentina".