Allegri: “Scudetto? La partita non sposta nulla. Ma se lasci punti così…”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus dopo il pareggio casalingo contro il Milan di questa sera

Alessandro Cosattini

Dopo il pareggio contro il Milan, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato così a DAZN della prova dei suoi: "Sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo, abbiamo fatto un bel primo tempo e nel secondo abbiamo rischiato anche di perderlo. Abbiamo perso quell’attenzione, quella determinazione, basta vedere l’angolo del gol, eravamo lì con sufficienza".

C’è qualcosa che non va in questa Juve in chiave scudetto? Vanno cambiati gli obiettivi?

“Non sposta nulla questa partita per me. Bisogna apprendere velocemente che ci sono queste partite dove devi essere tosto, cattivo, devi giocare meglio e avere attenzione, fa parte della crescita di alcuni giocatori. La responsabilità è mia sui cambi, ho sbagliato, la partita era in cassaforte”.

Hai la sensazione di poter recuperare?

“Il Milan in caso di vittoria ci avrebbe allontanato tanto dalla lotta scudetto. Questo recupero passa dagli ultimi 15 minuti, dove bisogna capire tutti che vincere le partite è un discorso, vincere i campionati un altro”.

Quando è calato Dybala è calata la Juve anche…

“Paulo ha fatto molto bene, sicuramente. Morata ha avuto un indurimento all’adduttore, l’ho dovuto cambiare. Negli ultimi 15 minuti bisognava soffrire subire di più, non si può guardare l’estetica, devi portare la partita a casa. Dobbiamo impararlo e velocemente".

Calo di tensione o superficialità?

"Meno male l’arbitro ha fischiato la fine, se no rischiavamo di perderla. Va capita l’importanza del risultato, se no le partite non le porti a casa. Nessuno si ricorda la prestazione, ma i due punti lasciati per strada".

4-3-3 con Dybala-Morata-Chiesa e Locatelli play?

“A voi piacciono tanto i moduli, quando giochi e vai avanti, arrivi a 15 minuti dalla fine, non ci sono moduli che tengano, devi difendere anche se hai una squadra disordinata. Difficilmente vinci il campionato lasciando punti così”.