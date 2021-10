Allegri: “Sette partite per avvicinare la vetta. Mou? Non è sfida tra me e lui”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con la Roma ha parlato in conferenza stampa

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - "Da qui alla sosta ci saranno sette partite nelle quali dobbiamo fare punti per non allontanarci ancora di più dalla vetta della classifica: dobbiamo prepararci per bene, veniamo da una sosta e dobbiamo accendere subito l'interruttore altrimenti rischiamo di romperci le ossa". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con la Roma.

"Mourinho? Ha vinto tantissimo, è nel suo personaggio fare ogni tanto ciò che ha fatto con il Manchester - il ricordo del precedente in Champions - ma non è una sfida tra me e lui. Sono contento di rivederlo, il campionato italiano ha riportato in serie A un valore aggiunto, sia per la Roma che per il nostro campionato". (ANSA).