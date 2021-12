Allegri, siparietto in conferenza: “Non ci voleva molto per capire che l’Inter…”

Il siparietto in conferenza stampa con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della gara col Cagliari

Giorno di conferenza stampa in casa Juventus, che si prepara in vista della gara di domani contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri, appena sedutosi, viene complimentato per il suo pronostico ad inizio anno per lo scudetto: il tecnico aveva infatti dato l'Inter per favorita. Questa la replica dell'allenatore: "Non ci voleva tanto per capirlo che fosse favorita..."