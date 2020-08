Biasin: “Conte chiederà investimenti pesanti sul mercato. Addio? Strada spianata per Allegri”

Dopo l’ennesimo sfogo del tecnico dell’Inter Conte, martedì ci sarà l’incontro tra l’allenatore e il presidente Steven Zhang e si capirà di più del futuro della panchina nerazzurra. Ne ha parlato su Libero il giornalista Fabrizio Biasin:

“Conte è insoddisfatto, non gli sono andate bene diverse cose e non ha alcuna intenzione di mediare con chicchessia. Presidente Steven Zhang e ad Giuseppe Marotta in testa: hanno dovuto incassare l’ennesima reprimenda pubblica del loro allenatore, ma non l’hanno gradita né tantomeno capita.

Il giorno della resa dei conti è stabilito, trattasi di martedì 25 agosto. Le parti si ritroveranno, Zhang e Marotta ascolteranno le richieste del loro allenatore e, alla fine, tireranno le somme. La sensazione è che Conte pretenderà investimenti importanti sul mercato, del genere che in questo momento nessun club al mondo si può permettere (leggi covid). Se così andrà potranno accadere due cose: 1)Conte capirà la situazione, si “accontenterà” di 3 o 4 rinforzi (Hakimi – 40 milioni – è già stato acquistato) e si andrà avanti tutti assieme. 2) Conte non accetterà di essere “solo” un dipendente e si arriverà alla definitiva rottura.

A quel punto la strada per l’arrivo di Massimiliano Allegri sarebbe spianata. L’ex tecnico della Juve è la prima e unica scelta di Marotta per sostituire Conte se – e ripetiamo “se” – l’allenatore in carica deciderà di farsi da parte. Tutta la faccenda ha anche un termine temporale: l’Inter vuole chiudere ogni questione entro e non oltre venerdì. E ora il resto”.