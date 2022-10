Allegri: “Parole del presidente ci hanno caricato. Ritiro non è punizione”

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in Champions e in vista del derby per il campionato, dà uno sguardo alla posizione in classifica

Andrea Della Sala

Alla vigilia del derby col Torino, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato del momento della squadra bianconera:

« Domani è il Derby, una partita molto sentita da parte di tutti. Il Toro è una squadra che aggredisce. Sarà una gara dura, dobbiamo stare attenti ».

« Il ritiro non è una punizione. È solo l'occasione per stare insieme, parlare. Può solo far bene al nostro gruppo e ci aiuta a non vedere nero ».

« La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro. Conosciamo il momento, siamo concentrati sul voler uscire da questa situazione e dobbiamo iniziare facendo risultato ».

« Bisogna anche far riposare i giocatori a livello mentale, quindi faccio la formazione tenendo conto di questo aspetto. L'importante è tornare dalla prossima partita contro una vittoria ».

« Il Presidente ha dato carica al gruppo, all'ambiente. In questo momento c'è bisogno di tutti. Dobbiamo fare le cose semplici e ordinate ».

« In questi momenti si dice che il gruppo non sia compatto. Non è vero, perché noi vogliamo invertire la rotta. Indipendentemente da come finisca domani, dobbiamo lavorare sul nostro gruppo, passo per passo ».

Dall'inizio del campionato siamo stati poco attenti sui goal subiti in contropiede. Non è una questione fisica ma solo di attenzione. Dobbiamo curare meglio gli avversari senza palla ».