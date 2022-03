CorSera – Juventus, Allegri voleva la finale ma è uscito contro una città di 50mila anime

Ancora una figuraccia europea per la Juventus di Allegri, che viene eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Villarreal

Ancora una figuraccia europea per la Juventus di Massimiliano Allegri, che viene eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Villarreal. Questa l'analisi dell'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Massimiliano Allegri non ha fatto in tempo ad alzare l’asticella («L’obiettivo è la finale») che vede la sua squadra uscire nel modo più doloroso, dopo una partita complicata da gestire per una squadra abituata concettualmente solo a difesa e contropiede. Il Villarreal, espressione di una città di 50mila anime e con una società da 98 milioni di fatturato, fa quello che era riuscito ad Ajax, Lione e Porto: mette a nudo i limiti tecnici e tattici della Juve, che partiva favorita, ma che è rimasta ancorata a certezze impolverate e un’ansia da prestazione che si mescola con la presunzione".