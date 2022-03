Le rivali / Juventus, allenamento a parte per Alex Sandro, Zakaria e Vlahovic

I bianconeri non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati a Vinovo per una seduta mattutina

Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, questa mattina i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo bianconero.

Domani, a otto giorni dalla sfida contro l’Inter in programma domenica 3 aprile all’Allianz Stadium alle 20:45, squadra di nuovo in campo al mattino per una nuova giornata di lavoro.