All. Brentford: “Eriksen opportunità incredibile. Ecco cosa ci può dare Christian”

Al sito ufficiale del club inglese, il tecnico Thomas Frank commenta l'arrivo del centrocampista danese

Adesso è ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford . Dopo la rescissione con l'Inter, il centrocampista danese è pronto per una nuova avventura. Al sito del club inglese, il tecnico Thomas Frank ha affidato queste parole: "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Christian. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho allenato e da allora sono successe molte cose. Christian all'epoca aveva 16 anni ed è diventato uno dei migliori centrocampisti a giocare in Premier League. Ha anche vinto trofei in tutta Europa ed è diventato la stella della nazionale danese".

"Abbiamo colto un'incredibile opportunità per portare un giocatore di livello mondiale a Brentford. Non si allena con una squadra da sette mesi, ma ha lavorato molto da solo. È in forma, ma dovremo lavorare ancora e non vedo l'ora di vederlo con i giocatori e lo staff per tornare al suo livello più alto".