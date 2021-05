CorSera – Inter, nuovo allenatore in settimana: Marotta vuole chiudere in fretta

L'amministratore delegato nerazzurro punta a risolvere nel giro di pochi giorni la questione del dopo Conte

Consumato l'addio con Antonio Conte, per l'Inter è già tempo di pensare al suo successore: la dirigenza nerazzurra vorrebbe chiudere la questione già entro la settimana, e per questo motivo l'ad Beppe Marotta sta intensificando i contatti con i possibili eredi. Così scrive il Corriere della Sera: "All'ad Beppe Marotta piacerebbe che a raccogliere l'eredità fosse Max Allegri, come successo alla Juve. [...] se è vero che l'Inter ha liquidato Conte, è vero pure che è disposta a fare uno sforzo per Allegri, fino a offrirgli 10 milioni netti l'anno. I risparmi andranno fatti con altre cessioni, non sulla testa del tecnico che deve essere una garanzia per lo spogliatoio, legato a Conte. Inter e Juve devono fare attenzione al Real Madrid: per i giornali spagnoli Allegri sarebbe il prescelto per sostituire Zidane.