Guardian: “Alli spera nel ritorno di Eriksen al Tottenham”. Ma fu Mourinho a dire sì alla sua cessione

Il futuro di Christian Eriksen è lontano dall’Inter. Il danese dopo un anno non esaltante lascerà la Serie A, ma ancora non è chiara quale sarà la sua destinazione. Il club nerazzurro non vuole regalarlo, ma l’alto ingaggio dell’ex Tottenham è un ostacolo importante nella trattativa per la cessione.

Il portale inglese Guardian propone un suggestivo ritorno in Premier per il danese. “Dele Alli vorrebbe partire a gennaio e spera nell’arrivo di un centrocampista al Tottenham per liberarsi. Gli Spurs potrebbe riportare a Londra Eriksen in prestito, ma la trattativa non sembra essere semplice”, spiega il sito inglese. Trattativa complicata anche perché fu proprio Mourinho ad acconsentire alla cessione di Eriksen, ormai proiettato verso nuove avventure. Difficile che lo Special One possa cambiare idea sul giocatore che