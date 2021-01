Eriksen potrebbe fare ritorno al Tottenham, l’Inter potrebbe accettare di rimandare il danese a Londra in prestito per farlo rivalutare e poi cederlo in estate. Ma gli Spurs, prima devono cedere Dele Alli che, come riporta Sky Sport, “non è tra i convocati del Tottenham oggi. Il giocatore vuole lasciare gli Spurs, continua a spingere per andare al Psg in prestito. Le trattative proseguono, gli Spurs non sono ancora convinti, ma il Psg non molla sul suo ingaggio”.